«Хочу, чтобы не тыкали пальцем»: с выставки «Приглянувшиеся» во Всеволожске
Всеволожск, Ленинградская область, 17 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Завершилась большая выставка «Приглянувшиеся» проходившая во Всеволожске с 8 по 15 июня. Кинематографисты и журналисты из десяти стран становились участниками мультимедийного проекта, созданного в 2021 году, и открывали Россию через истории обычных людей в Гатчине, Старой Ладоге и других городах. В 2022 году благодаря поддержке губернатора Ленинградской области творческая группа продолжила съёмки «Приглянувшихся» уже во Всеволожске.
Как заявил ИА REGNUM инициатор проекта, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, в течение трёх дней команда фотографов и операторов встречалась с жителями Всеволожского района, чтобы потом показать их истории зрителям.
Он отметил: »Я счастлив, что история продолжается, мы открываем истории новых героев, жизнь и судьба которых становятся частью медиапространства России: цифровой летописи «Я живу в России».
Новыми лицами проекта стали солнечный мальчик Ваня с ограниченными возможностями здоровья и усыновившая его многодетная мама Анастасия Жирова, художник-график, моряк, житель Токсово-Кавголово Виктор Кобзев и дружные кондитеры из пекарни «Кузьмоловский хлеб». Лу Хац стал автором фотографий, на которых запечатлены эти люди.
У Вани редкое врождённое заболевание, но при поддержке своей мамы и благодаря многочисленным операциям он смог адаптироваться к жизни в обществе. «Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они выросли и были счастливы, чтобы они нашли себя, чтобы у них был круг общения, друзья, чтобы их принимали, чтобы от них не отворачивались на детской площадке, в магазине. Я, на самом деле, хочу не только для своих детей, я хочу для всех особенных детей, чтобы в них не тыкали пальцем», — рассказала мама Вани.
Виктор — один из уникальных жителей деревни Кавголово в четвёртом поколении, одновременно творит и рыбачит в Токсово, где его знает каждый житель посёлка. Он и художник, и полярник, и рыбак. После окончания Высшего военно-морского училища пошёл служить на подводную лодку Северного флота, позже окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Имя художника включено в энциклопедию Кольского полуострова.
Юля Золотых 13 лет живёт в посёлке Кузьмоловский и работает кондитером-пекарем в цеху «Кузьмоловский хлеб». Здесь же девушка познакомилась со своим мужем, водителем доставки Димой.