Всеволожск, Ленинградская область, 17 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Завершилась большая выставка «Приглянувшиеся» проходившая во Всеволожске с 8 по 15 июня. Кинематографисты и журналисты из десяти стран становились участниками мультимедийного проекта, созданного в 2021 году, и открывали Россию через истории обычных людей в Гатчине, Старой Ладоге и других городах. В 2022 году благодаря поддержке губернатора Ленинградской области творческая группа продолжила съёмки «Приглянувшихся» уже во Всеволожске.

фото Лу Хац фотографии из проекта

Как заявил ИА REGNUM инициатор проекта, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, в течение трёх дней команда фотографов и операторов встречалась с жителями Всеволожского района, чтобы потом показать их истории зрителям.

Он отметил: »Я счастлив, что история продолжается, мы открываем истории новых героев, жизнь и судьба которых становятся частью медиапространства России: цифровой летописи «Я живу в России».

Новыми лицами проекта стали солнечный мальчик Ваня с ограниченными возможностями здоровья и усыновившая его многодетная мама Анастасия Жирова, художник-график, моряк, житель Токсово-Кавголово Виктор Кобзев и дружные кондитеры из пекарни «Кузьмоловский хлеб». Лу Хац стал автором фотографий, на которых запечатлены эти люди.

У Вани редкое врождённое заболевание, но при поддержке своей мамы и благодаря многочисленным операциям он смог адаптироваться к жизни в обществе. «Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они выросли и были счастливы, чтобы они нашли себя, чтобы у них был круг общения, друзья, чтобы их принимали, чтобы от них не отворачивались на детской площадке, в магазине. Я, на самом деле, хочу не только для своих детей, я хочу для всех особенных детей, чтобы в них не тыкали пальцем», — рассказала мама Вани.

Виктор — один из уникальных жителей деревни Кавголово в четвёртом поколении, одновременно творит и рыбачит в Токсово, где его знает каждый житель посёлка. Он и художник, и полярник, и рыбак. После окончания Высшего военно-морского училища пошёл служить на подводную лодку Северного флота, позже окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Имя художника включено в энциклопедию Кольского полуострова.

Юля Золотых 13 лет живёт в посёлке Кузьмоловский и работает кондитером-пекарем в цеху «Кузьмоловский хлеб». Здесь же девушка познакомилась со своим мужем, водителем доставки Димой.