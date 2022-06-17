Москва, 17 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих по признакам военных преступлений. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СК России.

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Дела по ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») возбуждены в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, а также 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко.

По данным следователей, эти военнослужащие исполняли преступные приказы 15 и 16 июня о прицельных обстрелах гражданских объектов в населённых пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик.

В результате их действий погибли 13 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 29 человек, из них пять детей. Получили повреждения 59 объектов гражданской инфраструктуры.

В СК рассказали, что также в больницы ЛНР обратились пять человек, получивших ранения ранее — в мае и июне 2022 года.

Следователи продолжают устанавливать причастных к военным преступлениям, подчеркнули в комитете.