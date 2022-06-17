Москва, , 12:29 — REGNUM В России сокращается спрос на жилую недвижимость. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Связано это, по мнению эксперта, с рядом причин. Главная из них — снижение доступности ипотеки для широких слоев населения страны.

«Два других драйвера — снижение доходов населения и сокращение экономики, они тоже присутствуют», — сказал Апрелев.

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