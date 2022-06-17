Эксперт заявил о снижении спроса на недвижимость в России
Москва, 17 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В России сокращается спрос на жилую недвижимость. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ипотека
Связано это, по мнению эксперта, с рядом причин. Главная из них — снижение доступности ипотеки для широких слоев населения страны.
«Два других драйвера — снижение доходов населения и сокращение экономики, они тоже присутствуют», — сказал Апрелев.