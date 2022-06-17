Москва, 17 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В России сокращается спрос на жилую недвижимость. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Связано это, по мнению эксперта, с рядом причин. Главная из них — снижение доступности ипотеки для широких слоев населения страны.

«Два других драйвера — снижение доходов населения и сокращение экономики, они тоже присутствуют», — сказал Апрелев.