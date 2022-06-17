Москва, , 12:29 — REGNUM Неудачи, которые терпят украинские военные в ходе специальной операции России, поубавили у иностранных наёмников желания воевать на стороне Киева. Об этом 17 июня заявили в Министерстве обороны РФ.

Дин Артур. Подданный Британии. С марта 2022 — наемник, в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины

«На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике, поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Минобороны отметили, что остановить процесс отъезда наёмников в страны своего проживания киевскому режиму не удаётся, не помогает даже увеличение выплат.

«Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил, — обыкновенная ложь», — подчеркнули в министерстве.

Как мы уже отмечали, в Минобороны России отслеживается и фиксируется пребывание на Украине каждого представителя этого интернационального сборища «всадников без головы».

По данным ведомства, Польша является безусловным лидером среди европейских стран по числу как прибывших, так и погибших на Украине наёмников.

«С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наёмника. За ней идёт Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших», — уточнили в Минобороны.

С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.

Также принять участие в военных действиях на Украину приехали наёмники с Ближнего Востока, Закавказья и Азии.

Читайте также: В Северодонецке блокированы наёмники из США, Британии и Польши — МВД ЛНР

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779. Пока живы, ещё не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3221 наёмник», — добавили в российском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в Северодонецке были окружены не только украинские боевики, но и наёмники из США, Британии и Польши.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал смертный приговор британским наёмникам