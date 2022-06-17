Сеул, , 12:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль опроверг критику со стороны оппозиционной Демократической партии «Тобуро» о том, что проведение расследования в отношении предыдущего правительства Мун Чжэ Ина и главного депутата от оппозиции Ли Чжэ Мёна являются политической расплатой со стороны его администрации. Об этом об этом сообщает Yonhap News.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Нежелательно разжигать политическую дискуссию по поводу работы судебной системы», — заявил Юн в ходе встречи с журналистами.

Глава Южной Кореи напомнил, что прокуратура при администрации Мун Чжэ Ина также проводила расследования предполагаемых правонарушений со стороны предыдущих правительств.

«Уголовные расследования после смены администрации касаются прошлого и не могут быть связаны с будущим», — добавил южнокорейский лидер.