Сеул, 17 июня 2022, 12:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль опроверг критику со стороны оппозиционной Демократической партии «Тобуро» о том, что проведение расследования в отношении предыдущего правительства Мун Чжэ Ина и главного депутата от оппозиции Ли Чжэ Мёна являются политической расплатой со стороны его администрации. Об этом об этом сообщает Yonhap News.
«Нежелательно разжигать политическую дискуссию по поводу работы судебной системы», — заявил Юн в ходе встречи с журналистами.
Глава Южной Кореи напомнил, что прокуратура при администрации Мун Чжэ Ина также проводила расследования предполагаемых правонарушений со стороны предыдущих правительств.
«Уголовные расследования после смены администрации касаются прошлого и не могут быть связаны с будущим», — добавил южнокорейский лидер.