Москва, , 12:35 — REGNUM Самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в Харьковской области российскими средствами противовоздушной обороны. Также за минувшие сутки сбиты 15 беспилотников, ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО «Ураган», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 июня на брифинге.

Су-25. Украина Mil.gov.ua

«Средствами противовоздушной обороны России в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты в Николаевской и Харьковской областях, на территории ЛНР и ДНР. В Херсонской области в районе Чернобаевки уничтожен беспилотник «Байрактар-ТБ2» турецкого производства.

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» перехвачена в районе Красного Луча в ЛНР. Восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» перехвачены в районах Чернобаевки в Херсонской области, Липцов в Харьковской области, Верхнеторецкого и Новосёлки в ДНР, Николаевки в ЛНР.

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