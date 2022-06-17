Кострома, 17 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы предлагают позволить предприятиям добывать стройматериалы в карьерах по упрощённой процедуре. Проект закона об этом будет направлен в Госдуму. Речь идёт о дорожниках, работающих по государственным или муниципальным контрактам по текущему содержанию, строительству или ремонту трасс.

Костромская областная дума Добыча песка

В настоящее время такие предприятия вынуждены получать доступ к карьерам с песком, гравием и щебнем в рамках аукциона. Процедура занимает до нескольких месяцев, что осложняет процесс исполнения контрактов. Как правило, время получения местных недр слишком велико, и дорожникам приходится возить песок из других регионов. Все расходы, в том числе траты на довоз материалов до места стройки ложатся на региональные бюджеты.

«Эта инициатива позволит сократить стоимость работ. На северо-востоке, например, у нас нет разрешенных карьеров, и ДЭПы везут песок за 100 километров. По факту мы все это оплачиваем бюджетными деньгами. Если мы дадим возможность большее количество карьеров разрабатывать, по то логике должны иметь снижение цены за километр дорожных ремонтов» , — отметил председатель комитета по АПК Костромской областной Думы Вадим Курбанов.

Поправки в федеральный закон «О недрах» подержала комиссия Совета законодателей РФ по аграрнопродовольственной политике, природопользованию и экологии. Окончательное решение по этому вопросу примет Госдума.