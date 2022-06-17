Поправки костромских депутатов в закон «О недрах» удешевят ремонт дорог
Кострома, 17 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы предлагают позволить предприятиям добывать стройматериалы в карьерах по упрощённой процедуре. Проект закона об этом будет направлен в Госдуму. Речь идёт о дорожниках, работающих по государственным или муниципальным контрактам по текущему содержанию, строительству или ремонту трасс.
В настоящее время такие предприятия вынуждены получать доступ к карьерам с песком, гравием и щебнем в рамках аукциона. Процедура занимает до нескольких месяцев, что осложняет процесс исполнения контрактов. Как правило, время получения местных недр слишком велико, и дорожникам приходится возить песок из других регионов. Все расходы, в том числе траты на довоз материалов до места стройки ложатся на региональные бюджеты.
Поправки в федеральный закон «О недрах» подержала комиссия Совета законодателей РФ по аграрнопродовольственной политике, природопользованию и экологии. Окончательное решение по этому вопросу примет Госдума.