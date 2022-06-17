Белгород, 17 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализированы 16 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход, выписаны после лечения 36 человек.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Всего в Белгородской области подтверждено 131 434 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 128 570 жителей, скончались от осложнений 2 275 человек.

По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 207 пациентов, ещё 382 белгородца наблюдаются амбулаторно.