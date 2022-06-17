Оренбург, 17 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 16 июня, госпитализировали 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на шесть больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечатся 72 человека с COVID-19. Состояние 17 человек оценивается медиками как тяжёлое. На искусственной вентиляции лёгких находятся два пациента, ещё 43 пациента получают кислородную поддержку

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 216 989 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 20 случаев. Оправились от болезни 212 065 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 4022 оренбуржца. За минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.