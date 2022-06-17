Краснодар, 17 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализирован 21 пациент с заражением коронавирусом. Данные опубликованы 17 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 июня, сообщалось о госпитализации 17 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтвердили заражение коронавирусом ещё 65 человек, это на семь случаев меньше, чем накануне. Самому младшему из новых пациентов — один год, самому старшему — 84 года, уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 262 105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 250 712 человек. Скончались 10 948 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

На утро 17 июня в ковид-стационарах остаётся 201 пациент, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.