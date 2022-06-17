Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провёл встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Герб Башкирии Bashkortostan.ru

Сообщается, что стороны обсудили на встрече укрепление сотрудничества между Казахстаном и Башкирией. Токаев отметил рост экономических отношений.

«Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю хорошо поработаем», — сказал казахстанский президент.

Хабиров заявил о стратегической важности сотрудничества с Казахстаном. Он сообщил, что ранее посетил республику и заключил с местными бизнесменами ряд соглашений.