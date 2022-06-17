Стокгольм, 17 июня 2022, 12:28 — REGNUM Согласно последнему социологическому исследованию Статистического управления Швеции, поддержка «Шведских демократов» резко падает в некоторых частях Сконе. Это означает, что юг Швеции больше не является электоральным оплотом партии. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип
Шведские демократы. Логотип

«Наши традиционные политические вопросы уходят в тень», признался в комментарии SVT партсекретарь «Шведских демократов» Ричарда Йомсхофа.

Так, с ноября 2019 года по настоящий момент рейтинг партии в регионе, который Статистическое управление Швеции называет Южной Швецией, то есть лены Сконе и Блекинге, опустился с 30,2% до 19,6%.

Если посмотреть на агломерацию, включающую Мальмё, Лунд и дюжину близлежащих муниципалитетов, обвал рейтинга партии за этот период будет еще более драматичным: с 20,3% поддержки до нынешних 12,2%.

В социологическом исследовании Статистического управления Швеции, проведенном в период с 28 апреля по 25 мая, приняли участие 9 228 человек.