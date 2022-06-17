Стокгольм, 17 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Согласно последнему социологическому исследованию Статистического управления Швеции, поддержка «Шведских демократов» резко падает в некоторых частях Сконе. Это означает, что юг Швеции больше не является электоральным оплотом партии. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Наши традиционные политические вопросы уходят в тень», — признался в комментарии SVT партсекретарь «Шведских демократов» Ричарда Йомсхофа.

Так, с ноября 2019 года по настоящий момент рейтинг партии в регионе, который Статистическое управление Швеции называет Южной Швецией, то есть лены Сконе и Блекинге, опустился с 30,2% до 19,6%.

Если посмотреть на агломерацию, включающую Мальмё, Лунд и дюжину близлежащих муниципалитетов, обвал рейтинга партии за этот период будет еще более драматичным: с 20,3% поддержки до нынешних 12,2%.

В социологическом исследовании Статистического управления Швеции, проведенном в период с 28 апреля по 25 мая, приняли участие 9 228 человек.