Ханты-Мансийск, 17 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Югры и киностудия «Ленфильм» подписали соглашение в области развития кино- и телепроизводства. На полях Петербургского международного экономического форума подписано соответствующее соглашение, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Стороны договорились о развитии креативного кластера в Югре, развитии кино- и телепроизводства с целью популяризации культурно-исторических ценностей, традиций и творческого наследия малых коренных народов Севера.

«Для творческого человека уникальность людей, которые живут у нас в регионе, Иртыш, горы Приполярного Урала, тайга — все, что связано с Югрой, дает неограниченные возможности для создания фильмов. Мы их ждем», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В ближайшее время киностудия «Ленфильм» представит свой план по работе с Югрой.

«Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — заявил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Участники форума обсудят ключевые вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий.