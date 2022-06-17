Балаково, Саратовская область, , 12:36 — REGNUM Жительницу города Балаково суд признал виновной в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, 1 января 2022 года 52-летняя женщина вместе со своим 53-летним супругом находились дома, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес жене множественные телесные повреждения руками в область головы, тела и верхних конечностей. В ответ женщина кухонным ножом нанесла супругу один удар в область груди. Спустя какое-то времени, муж скончался.

Экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стало колото-резаное ранение груди с повреждением левого легкого.

Суд приговорил женщину к шести месяцам ограничения свободы.

ИА REGNUM напоминает, граждане вправе применять самооборону в случае, когда в их дом вломились злоумышленники, говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

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