Москва, 17 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Известный поэт Илья Резник поделился мнением о музыкальном конкурсе «Песня года». Об этом сообщил портал CT News 17 июня.

Кадр из интервью на телевидении Илья Резник

«‎На «Песне года» уже давно царит полная вкусовщина. Этот фестиваль себя изжил! И если вдруг его перестанут проводить, мы ничего не потеряем. Да и называться фестиваль «Песня года» уже не может. Потому что там нет ни одного достойного произведения!»‎, — заявил Резник. Поэт также добавил, что в нынешнем фестивале «всё устроено на коммерции»‎.

Напомним, фестиваль «Песня года» был впервые проведён 22 декабря 1971 года. С того момента мероприятие проводится на ежегодной основе.