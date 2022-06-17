Поэт Илья Резник недоволен фестивалем «Песня года»
Москва, 17 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Известный поэт Илья Резник поделился мнением о музыкальном конкурсе «Песня года». Об этом сообщил портал CT News 17 июня.
Кадр из интервью на телевидении
Илья Резник
«На «Песне года» уже давно царит полная вкусовщина. Этот фестиваль себя изжил! И если вдруг его перестанут проводить, мы ничего не потеряем. Да и называться фестиваль «Песня года» уже не может. Потому что там нет ни одного достойного произведения!», — заявил Резник. Поэт также добавил, что в нынешнем фестивале «всё устроено на коммерции».
Напомним, фестиваль «Песня года» был впервые проведён 22 декабря 1971 года. С того момента мероприятие проводится на ежегодной основе.