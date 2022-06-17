Петропавловск-Камчатский, , 12:20 — REGNUM На Камчатке проиндексировали минимальный размер оплаты труда. После повышения она достигла 39,7 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в министерстве труда и развития кадрового потенциала региона.

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В Корякском и Алеутском округах МРОТ станет ещё выше — 42 781 рубль и 45 837 рублей соответственно. Соглашение о повышении размера оплаты труда подпишут представители краевого правительства, объединения работодателей и федерация профсоюзов.

В результате изменений повышение зарплат коснётся порядка 6 тыс. бюджетников.

Как сообщало ИА REGNUM, заработные платы работников бюджетных организаций Сахалинской области возрастут на 8,2%. Индексация будет в два раза выше запланированной.