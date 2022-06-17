Красноярск, 17 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 366 567. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выздоровевших в регионе — 354 760 человек (+49 за сутки).

По данным оперштаба, в Красноярском крае скончался ещё один пациент с COVID-19. С начала пандемии жертвой коронавирусной инфекции стал 10 861 житель региона.

Напомним, 16 июня в крае было подтверждено 33 случая заражения, выздоровел 51 человек, скончались два ковид-пациента.