Уфа, , 12:30 — REGNUM Град, сильные порывы ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гроза 73.mchs.gov.ru

Сообщается, что 18 июня в регионе ожидается гроза, при грозе порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду, днем может пройти град. На некоторых участках автотрасс возможно ухудшение видимости в осадках до двух км, ночью и утром местами туман до 1000 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии получили более 90 сообщений о подтоплениях из-за ливней.