Балашиха, Московская область, 17 июня 2022, 12:19 — REGNUM На учебном полигоне Военной академии РВСН начался финальный этап конкурса на лучшего младшего специалиста-метролога и лучшее метрологическое подразделение, проводимое Управлением метрологии Вооружённых сил России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Теоретические знания и практические навыки личного состава, эксплуатирующего различную измерительную технику, в ходе состязаний проверит судейская бригада, возглавляемая главным инспектором Управления метрологии ВС РФ подполковником Андреем Колбиным. На результаты конкурса повлияет и уровень физической подготовки военнослужащих.
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