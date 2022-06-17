Балашиха, Московская область, , 12:19 — REGNUM На учебном полигоне Военной академии РВСН начался финальный этап конкурса на лучшего младшего специалиста-метролога и лучшее метрологическое подразделение, проводимое Управлением метрологии Вооружённых сил России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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пресс-служба Минобороны РФ «Представители четырёх военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, а также команды курсантов от ВУНЦ ВВС имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и ВКА имени А. Ф. Можайского борются за право быть лучшими в теории и практике военной метрологии».

Теоретические знания и практические навыки личного состава, эксплуатирующего различную измерительную технику, в ходе состязаний проверит судейская бригада, возглавляемая главным инспектором Управления метрологии ВС РФ подполковником Андреем Колбиным. На результаты конкурса повлияет и уровень физической подготовки военнослужащих.

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