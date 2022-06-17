Донецк, , 12:18 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами Киевского района Донецка получил ранения мирный житель. Об этом 17 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«Украинские боевики снова атаковали Киевский район Донецка. По пер. Покрышева ранение получил мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации на Украине ВС России уничтожили за сутки более 350 националистов.