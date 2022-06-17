Челябинск, 17 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Напавшие в Челябинске на сотрудников полиции задержаны. Об этом пишут СМИ.

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Преступление было совершено 28 мая в одном из кафе. По предварительным данным, стражи порядка не были при исполнении, тем не менее заступились за женщину, на которую напал представитель одной из национальных диаспор.

Полицейские получили травмы. Под подозрением оказались два гражданина, которых задержали в разных городах России. Проводится расследование.