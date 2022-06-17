Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. До недавнего времени изменение климата не считалось актуальным для денежно-кредитной политики. Однако представление о том, что изменение климата и ДКП, казалось бы, не связаны между собой, сейчас подвергается переоценке по нескольким причинам, утверждают экономисты Европейского центрального банка Лена Бонева, Джанлуиджи Ферруччи и Франческо Паоло Монджелли в статье на портале VOX, опубликованной 17 июня.

Глобальное изменение климата

Во-первых, растет понимание того, что после десятилетий проволочек переходный период уже не за горами. Таким образом, разрыв между горизонтами изменения климата и влияния денежно-кредитной политики может сократиться. Во-вторых, более частые и разрушительные климатические катастрофы все больше опровергают мнение о том, что изменение климата — это нечто долгосрочное. В ряде недавних исследований установлено, что климатические риски (например, аномальная жара и засуха) уже оказывают существенное влияние на инфляцию.

Изменение климата и политика противодействия ему могут повлиять на структуру и динамику всей экономики и финансовой системы. Это может напрямую воздействовать на цели центробанков по инфляции, создавая финансовую нестабильность и потенциально влияя на процентную ставку.

Кроме того, внезапная переоценка финансовых рисков, связанных с климатом, может привести к убыткам в финансово-банковской системе и ухудшить приток средств в реальный сектор экономики.

Наконец, изменение климата в различных его аспектах может повысить рискованность активов, находящихся на балансе центральных банков, что потенциально влечет за собой финансовые потери. Кредитные риски могут повыситься из-за климатических угроз, так как от них зависит способность должников обслуживать свои обязательства. Центральные банки подвержены таким рискам напрямую, владея финансовыми активами, и косвенно, через своих контрагентов.

Таким образом, центральным банкам необходимо оценить влияние изменения климата на экономику, прогноз по инфляции и финансовые рынки. Некоторые центробанки уже начали учитывать последствия изменения климата при разработке своей политики. Для поддержки этих усилий Сеть по повышению экологичности финансовой системы (NGFS) [сообщество из 83 центральных банков и финансовых контролеров, куда входит и Банк России — прим. ИА REGNUM] опубликовала несколько докладов, в том числе о климатических сценариях и приоритетах исследований влияния изменения климата на центральные банки. ЕЦБ также уделил большое внимание изменению климата в рамках недавнего пересмотра своей стратегии.