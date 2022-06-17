Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронежской области 17 человек с заражением коронавирусом попали в больницы за последние сутки, данные 17 июня опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 16 июня, сообщалось о госпитализации 38 воронежцев с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждён 141 новый случай заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее было зарегистрировано 109 новых пациентов. Выздоровевшими после ковида признали ещё 145 человек. Новых смертей среди ковид-пациентов в регионе не регистрируется уже вторые сутки подряд.

С весны 2020 года в Воронежской области официально зарегистрировано 387 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 377 433 человека, скончались 8 320 воронежцев.