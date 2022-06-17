Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Бывший чрезвычайный посол Индии в России Датла Бала Вентакеш Варма заявил о необходимости конструктивного диалога по Арктике. По его мнению, сотрудничество в Арктике невозможно без участия России. Своё заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме-2022 по видеосвязи.

India Embassy Moscow Датла Бала Вентакеш Варма

«Сейчас открываются новые возможности в Арктике. Это транспорт и энергетика. Поэтому мы хотим сохранить отношения и с Россией и с другими странами. <…> Арктика — зона мира и сотрудничества. Панические настроения в других областях не должны распространяться на Арктический регион» . Датла Бала Вентакеш Варма

Также он подчеркнул, что Индия крайне заинтересована в Северном морском пути, добавив, что индийские судостроительные компании уже имеют договоренности с российской ССК «Звезда» о строительстве кораблей ледового класса.

Напомним, что Индия является наблюдателем в Арктическом совете, где Россия является председателем на период с 2021 до 2023 года. Ранее западные страны — участницы приостановили участие в совете в знак протеста против событий на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что решения Арктического совета, принятые без участия России, будут лишены легитимности.

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