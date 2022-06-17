Стокгольм, , 12:41 — REGNUM Некоторые поставщики Systembolaget испытывают проблемы с дистрибьюцией своих товаров. Это привело к тому, что в настоящее время в Швеции многие полки, которые должны быть заполнены алкогольной продукцией, пустуют. Об этом 16 июня сообщила радиостанция Ekot.

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Проблемы с доставкой связаны с тем, что несколько поставщиков используют одного и того же дистрибьютора. По данным Systembolaget, нехватка товаров в основном касается вина, в том числе игристого, и отдельных алкогольных напитков.

Напомним, что Systembolaget является государственным монополистом на рынке алкогольной продукции в Швеции. Аналогичные компании действуют во всей Скандинавии.

«Но проблемы есть как в Швеции, так и во всем мире, когда дело доходит до водителей и грузовиков», — сказала в интервью Ekot менеджер Systembolaget Сара Норелл Мурбергер.