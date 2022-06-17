Стокгольм, 17 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Полиция Швеции должна иметь возможность запрашивать информацию непосредственно у платежного сервиса Swish (аналог российской Системы быстрых платежей), чтобы получить доступ к транзакциям в «криминальной среде». С соответствующим законопроектом, направленным в риксдаг, выступило правительство. Об этом 17 июня сообщила радиостанция Ekot.

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Объясним, что системой Swish пользуется практически все население Швеции. Это также затронуло и криминальную среду, где большая часть наличных платежей была заменена транзакциями через данную систему.

Однако сегодня полиция не может напрямую обратиться к оператору Swish с просьбой предоставить данные о подозрительных переводах. Для этого правоохранителям нужно обращаться в аффилированные банки, чтобы те направили запрос к оператору платежей.

«Теперь мы даем полиции возможность обратиться непосредственно к Swish и запросить информацию. Это значительно упростит работу полиции», — заявил в эфире Ekot министр финансовых рынков Макс Эльгер.