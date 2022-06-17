Джакарта, 17 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил существование индонезийского центра цифровой индустрии 4.0, полагая при этом, что цифровая трансформация может ускорить восстановление экономики, сообщает Antara.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

«У Индонезии есть уникальная возможность, у нее молодое и грамотное в цифровом отношении население», — заявил президент Германии во время визита в индонезийский центр цифровой индустрии в Джакарте.

Кроме того, наличие систем профессиональной подготовки в компаниях является ключом к успеху в усилиях по ускорению цифровой трансформации.

«Немецкие компании уже поддерживают это, чтобы создать квалифицированную рабочую силу. Я призываю предпринимателей обмениваться опытом и укреплять партнерские отношения», — пояснил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Индонезия и Германия сосредоточены на ускорении внедрения индустрии 4.0 в целях стимулирования экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил немецкую школу в Джакарте в рамках своего визита в Индонезию.