Москва, , 12:12 — REGNUM Властями Таиланда 17 июня принято решение об отмене ряда ограничений внутри страны, а также послабление требований к въезду туристов в страну. Новые правила вступят в силу с 1 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд Tyr-tailand.ru

Так, иностранным туристам для въезда в Таиланд больше не нужно оформлять Thailand Pass (вид визы). Отметено ношение масок на открытом воздухе, только в людных местах и в закрытых помещениях. До 02:00 продлевается работа развлекательных заведений.

При этом некоторые санитарные правила въезда в Таиланд остаются. Привитым туристам нужен сертификат вакцинации («Спутник V» или «Спутник Лайт»), непривитым — отрицательный ПЦР-тест. Детям до шести лет тест не нужен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда планирую в 2022 году принять как минимум 10 млн туристов.

Читайте подробнее: Таиланд рассматривает возможность отмены большинства ограничений на въезд