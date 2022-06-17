Богота, 17 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке заверил, что результаты выборов, которые состоятся в воскресенье и на которых его преемник будет выбран между левым кандидатом Густаво Петро и представителем правых Родольфо Эрнандесом, будут уважаться всеми, начиная с него самого и заканчивая вооружёнными силами. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

«Очень важно, чтобы мы пошли голосовать в эти выходные с радостью, с энтузиазмом, без ненависти, без давления, без страха, чтобы у нас всегда была уверенность в том, что вердикт <…> всегда будет уважаться всей нацией, президентом, вооруженными силами, всеми учреждениями», — сказал Дуке.

Второй тур выборов в Колумбии состоится 19 июня.