Париж, , 12:12 — REGNUM С 15 июня Франция перестала получать по трубопроводу от России природный газ. Об этом 17 июня сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

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«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что Франция получает из России около 17% импортируемого ею газа через трубопровод или на танкерах-газовозах. При этом такое прекращение поставок связывается с сокращением компанией «Газпром» прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время Канада и ФРГ ведут консультации по вопросу об оборудовании компании Siemens, в результате отсутствия которого российская компания «Газпром» сократила экспорт газа из РФ в Европу.