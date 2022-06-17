Париж, 17 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. С 15 июня Франция перестала получать по трубопроводу от России природный газ. Об этом 17 июня сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

ИА REGNUM Газ

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что Франция получает из России около 17% импортируемого ею газа через трубопровод или на танкерах-газовозах. При этом такое прекращение поставок связывается с сокращением компанией «Газпром» прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время Канада и ФРГ ведут консультации по вопросу об оборудовании компании Siemens, в результате отсутствия которого российская компания «Газпром» сократила экспорт газа из РФ в Европу.