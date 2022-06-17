Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Выпуск упрощённых автомобилей необходим российскому автопрому для сохранения производственных мощностей. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках ПМЭФ.

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«Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии», — рассказал Борисов.

По его словам, потребители смог эксплуатировать некоторое время автомобиль и без подушки безопасности, а когда появятся возможности, смогут решить эту проблему — «поменяют и поставят».

Как сообщало ИА REGNUM, «АвтоВАЗ» намерен в ближайшие годы увеличить выпуск автомобилей до 800 тыс. штук в год.