Волгоград, 17 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК) в рамках реализации проекта «Молодежный клуб неравнодушных», поддержанного Фондом президентских грантов, в Городе-герое Волгограде провёл общественно научную конференцию по итогам апробации и внедрения экспериментальной технологии неформальной подготовки студентов педагогических вузов к деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Родина-мать зовет!

Как совместить в одном мероприятии геймификацию и помощь ветеранам, экологическое воспитание и гаджеты, семейные ценности и тик-ток? Какое оно, новое поколение W и зачем специалистам сферы воспитания теория поколений? В первый день конференции участники и наставники Молодежных клубов неравнодушных обсудили технологии создания нескучных патриотических событий.

Во второй день конференции состоялась пленарная сессия с участием студентов из 5 педагогических вузов страны, представителей профессорско-преподавательского состава.

Открыла работу пленарной сессии Председатель Комиссии ОПРФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, директор АНО АСТИК Елена Родионова

«Благодарю Волгоград за приём и совместную работу. Музей — заповедник уникальное место, центр патриотического воспитания всей страны. Наследие Волгограда это половина успеха в воспитании молодого поколения. Существует много научных работ, но и много споров о терминологии в патриотическом воспитании. Где грань между гражданским и военно-патриотическим воспитанием. Спорить можно бесконечно, но главное, чтоб те, кто нас слушает нас понимали. Поэтому встаёт проблема кадров. Учат ли специалистов патриотического воспитания? Кто этот человек? Сейчас юное поколение не боится знать правду, говорить и отстаивать ее. Коллеги, мы с вами ежедневно делаем маленькие подвиги на поле патриотического воспитания. Поэтому самое главное, то, что должно получаться у всех кто работает в сфере патриотического воспитания, это дружить и созидать вместе».

Тему патриотического воспитания со стороны родительской общественности затронул Алексей Гусев, ответственный секретарь общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

«Тема родительства в патриотическом воспитании тоже дискуссионная. Какими должны быть целенаправленные действия педагогов по вовлечению родителей в патриотическое воспитание? Массово работой с родителями признаётся участие в качестве зрителей. Это пассивно-формальное вовлечение. Где тут то, что делает единство воспитательного поля, сотрудничество и соработничество. Основная часть подготовки студентов педагогических вузов не включает работу с родителями. Основное препятствие перед приходом студента в школу является не страх своего предмета или детей, а именно страх работы с родителями. Историческая память сегодня неотъемлемая часть российского национального сознания».

Антон Лукаш, член Общественной палаты Волгоградской области, советник аппарата Ассоциации юристов России рассказал участникам о тех угрозах, с которыми сталкиваются специалисты сферы воспитания и пояснил причины их возникновения.

«Формирование патриотической личности происходит не в пустоте. До информационного общества все было просто: семья, школа, тренер или улица. Был значимый старший, который был рядом. Сейчас интернет вытеснил всех значимых старших, а смартфон их даже ликвидировал. Формируется синдром третьей реальности. Наш конкурент это не только блогер, но и предрасположенность ребёнка к восприятию и доверию того, что выходит из гаджета. Быть воспринятым как «значимым старшим» сейчас очень сложно».

В 2021–2022 гг. в рамках проекта «Молодёжные клубы неравнодушных» получилось создать и апробировать экспериментальную технологию патриотического воспитания будущих педагогов. Членами педагогических клубов разработаны и проведены более 150 патриотических мероприятий с общим участием более 5000 школьников и студентов.

Лучшие проекты размещены в мобильном приложении «Банк молодежных клубов неравнодушных».