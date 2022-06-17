Будущие педагоги представили новые технологии патриотического воспитания
Волгоград, 17 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК) в рамках реализации проекта «Молодежный клуб неравнодушных», поддержанного Фондом президентских грантов, в Городе-герое Волгограде провёл общественно научную конференцию по итогам апробации и внедрения экспериментальной технологии неформальной подготовки студентов педагогических вузов к деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся.
Как совместить в одном мероприятии геймификацию и помощь ветеранам, экологическое воспитание и гаджеты, семейные ценности и тик-ток? Какое оно, новое поколение W и зачем специалистам сферы воспитания теория поколений? В первый день конференции участники и наставники Молодежных клубов неравнодушных обсудили технологии создания нескучных патриотических событий.
Во второй день конференции состоялась пленарная сессия с участием студентов из 5 педагогических вузов страны, представителей профессорско-преподавательского состава.
Открыла работу пленарной сессии Председатель Комиссии ОПРФ по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, директор АНО АСТИК Елена Родионова
Тему патриотического воспитания со стороны родительской общественности затронул Алексей Гусев, ответственный секретарь общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Антон Лукаш, член Общественной палаты Волгоградской области, советник аппарата Ассоциации юристов России рассказал участникам о тех угрозах, с которыми сталкиваются специалисты сферы воспитания и пояснил причины их возникновения.
В 2021–2022 гг. в рамках проекта «Молодёжные клубы неравнодушных» получилось создать и апробировать экспериментальную технологию патриотического воспитания будущих педагогов. Членами педагогических клубов разработаны и проведены более 150 патриотических мероприятий с общим участием более 5000 школьников и студентов.
Лучшие проекты размещены в мобильном приложении «Банк молодежных клубов неравнодушных».