Ереван, , 12:09 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергает обвинения в обстреле азербайджанских позиций на границе двух стран. Об этом 17 июня говорится на сайте ведомства.

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«Заявление о том, что в ночь с 16 на 17 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По данным армянского военного ведомства, армянские вооружённые силы контролируют ситуацию на границе. Обстановка спокойная.

Напомним, сегодня, 17 июня, в минобороны Азербайджана сообщили, что позиции вооруженных сил страны в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района были обстреляны со стороны Армении.

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