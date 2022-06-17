Абакан, , 12:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась троим заболевшим (16 июня — пятерым). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Хакасии выявлено 88 064 носителя коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе — 85 569 человек (+11 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Хакасии выявили 13 носителей коронавируса, выздоровели девять человек.

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