Канберра, 17 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Лидер «Зелёных» Адам Бандт считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз продолжает «традицию скрытности» своего предшественника Скотта Моррисона, отказываясь раскрыть документы, связанные с заседаниями национального кабинета премьер-министров. Об этом 17 июня сообщил телеканал Sky News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Одержимость Моррисона скрытностью подорвала закон, защищающий право всех австралийцев на информацию, и, если его не остановить, это угрожает другим основным правам», — сказал когда-то Альбаниз на посту лидера оппозиции.

«Очевидно, что теперешние заседания национального кабинета премьер-министров будут такими же скрытными, как и предыдущие … Энтони Альбаниз продолжают традицию скрытности, доставшуюся от Скотта Моррисона. Граждане страны имеют права знать, что обсуждают их лидеры», — заявил лидер «Зелёных» Бандт на пресс-конференции 17 июня.