Дубовский район, Волгоградская область, , 12:16 — REGNUM Двухлетняя девочка скончалась от множественных телесных повреждений 17 июня в посёлке Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. В убийстве ребёнка подозревают её отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело Sledcom.ru

Установлено, что 17 июня 25-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на плачущую дочь, начал избивать девочку. Мать ребёнка пыталась отвлечь злоумышленника, однако он набросился и на неё. Женщине удалось убежать к соседям и вызвать полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Решается вопрос о заключении его под стражу.