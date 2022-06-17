Новосибирск, 17 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания проверила в Новосибирске около 50% своих трубопроводов. Завершены шесть этапов опрессовки из тринадцати, уточнили в СГК.

Dorus.ru Теплосеть

«Общее количество дефектов на новосибирских теплосетях по итогам шести этапов — 766, — отметили в компании. — Это на 10% меньше, чем суммарно по тем же контурам годом ранее. Однако теплоэнергетики считают, что состояние основной части трубопроводов за год ухудшилось».

Сейчас проходят ещё три этапа испытаний. Они продлятся до конца июня.