Канберра, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обвинил производителей газа в «обмане». По его словам, акулы энергобизнеса воспользовались кризисом и вынудили общенационального оператора вмешаться в работу рынка и фактически отметить действие рыночных механизмов. Об этом 17 июня сообщила радиостанция ABC.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Журналисты напоминают, что некоторые производители ушли с австралийского рынка на этой неделе после того, как резко возросшие цены на электроэнергию были ограничены. Затем они получили компенсацию от общенационального оператора, когда им было предписано в директивном порядке начать поставлять электроэнергию в общую сеть вопреки их желанию.

Таким образом, 15 июня спотовый рынок в Австралии перестал существовать, а Общенациональный регулятор энергетического рынка фактически начал проводить дирижистскую политику.

«Немного заигрались. Поэтому регулятор использовал свои инструменты, чтобы вмешаться», — заявил Альбаниз на пресс-конференции.

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