Канберра, 17 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обвинил производителей газа в «обмане». По его словам, акулы энергобизнеса воспользовались кризисом и вынудили общенационального оператора вмешаться в работу рынка и фактически отметить действие рыночных механизмов. Об этом 17 июня сообщила радиостанция ABC.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

Журналисты напоминают, что некоторые производители ушли с австралийского рынка на этой неделе после того, как резко возросшие цены на электроэнергию были ограничены. Затем они получили компенсацию от общенационального оператора, когда им было предписано в директивном порядке начать поставлять электроэнергию в общую сеть вопреки их желанию.

Таким образом, 15 июня спотовый рынок в Австралии перестал существовать, а Общенациональный регулятор энергетического рынка фактически начал проводить дирижистскую политику.

«Немного заигрались. Поэтому регулятор использовал свои инструменты, чтобы вмешаться», — заявил Альбаниз на пресс-конференции.