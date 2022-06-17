Канберра, 17 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министр энергетики Австралии Крис Боуэн «не оставляет камня на камне», чтобы решить энергетический кризис в стране. Об этом 17 июня в эфире телеканала Nine News заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

По его словам, нынешний кризис создало предыдущее правительство.

«Климатические войны внутри Либеральной партии поставили нас в то положение, в котором мы находимся в данный момент», — сказал заместитель премьер-министра Австралии.

«Отказ инвестировать в возобновляемые источники энергии и современную энергосистему — вот почему мы сталкиваемся с проблемами сейчас», — добавил он.

Стоит отметить, что появившийся через несколько часов в эфире Nine News лидер оппозиции Питер Даттон (Либеральная партия), наоборот, возложил всю ответственность за энергокризис на лейбористов.