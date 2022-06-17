Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, который формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом 17 июня сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

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Итоги рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Самарская область разделила девятое место с Челябинской, Ленинградской, Липецкой, Ивановской областями.

Отмечается, что в 2017 году область занимала 65-ю позицию в рейтинге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первые три позиции заняли Москва, Татария и Московская область.