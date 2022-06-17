Канберра, , 12:33 — REGNUM Энергокризис в Австралии, выражающийся в постоянных отключениях света на восточном побережье страны, то есть там, где проживает больше всего населения, заставляет политические партии искать различные пути выхода из него. Находящиеся у власти лейбористы временно сделали ставку на уголь и продолжают настаивать на введении возобновляемых источников энергии. Однако лидер оппозиции Питер Даттон считает, что страна по-прежнему будет использовать уголь и газ. Об этом 17 июня сообщил телеканал Nine News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Если завтра, когда солнце вдруг светить не будет, а у нас будут 100-процентные возобновляемые источники энергии, в их основе все равно должен быть либо уголь, либо газ», — сказал он в эфире телеканала Nine News.

«Вот как-то проблем с энергообеспечением у нас не было. До тех пор пока лейбористы не пришли к власти», — бросил камень в огород правительства лидер оппозиции.

Даттон также отметил, что ему бы хотелось верить, что возобновляемые источники энергии решат все проблемы на Земле, но, по его словам, это не имеет ничего общего с наукой.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии раскритиковал политику «Зелёных»

Читайте развитие сюжета: Лейбористы назвали главного виновника энергокризиса в Австралии