Казань, 17 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Татарии 42-летняя доцент одной из кафедры Казанского национального исследовательского технологического университета подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, подозреваемая получила от трех обучавшихся в вузе на платной основе студентов незаконное денежное вознаграждение за проставление им оценок по предметам, а также написание дипломов. Студенты при этом университет не посещали. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 440 тыс. рублей.

Свою причастность к совершению преступления женщина признала. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году главный архитектор исполкома Альметьевского района предложил директору одной из фирм передать 130 тыс. рублей за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания.

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