Донецк, 17 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:55 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району города выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы ВСУ атаковали Петровский район Донецка.