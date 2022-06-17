Украинская артиллерия выпустила по Донецку десять снарядов
Донецк, 17 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
В 10:55 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району города выпущено десять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы ВСУ атаковали Петровский район Донецка.