Воронеж, , 12:04 — REGNUM Водитель маршрутного автобуса в Воронеже допустил выезд на встречную полосу движения, сообщили 17 июня в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В маршрутке Sameboat

Сообщение об инциденте появилось ранее в соцсетях. Полиция провела проверку и установила, что около 19:00 3 июня в районе дома №7 по улице Фридриха Энгельса водитель маршрутного автобуса № 49Б допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Водитель за нарушение Правил дорожного движения привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.