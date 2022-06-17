Париж, , 12:00 — REGNUM Управляющий французской газотранспортной сети GRTgaz объявил, что больше не будет получать российский газ по трубопроводу из-за «прекращения потока между Францией и Германией», передает BFM TV.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Франция получает от России около 17% газа, который может поступать по газопроводу. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу, через поток Франция — Германия.

По данным GRTgaz, поставки газа были сокращены на 60% с начала года, и газопровод работал только на 10% своей мощности «на начало 2022 года».

С 15 июня поставки газа сократились до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, французская энергетическая группа Engie констатировала сокращение поставок российского газа, заверив при этом, что это не повлияло на поставки клиентам.

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