Париж, 17 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Управляющий французской газотранспортной сети GRTgaz объявил, что больше не будет получать российский газ по трубопроводу из-за «прекращения потока между Францией и Германией», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Франция получает от России около 17% газа, который может поступать по газопроводу. Подавляющее большинство импортируемого газа обычно поступало по трубопроводу, через поток Франция — Германия.

По данным GRTgaz, поставки газа были сокращены на 60% с начала года, и газопровод работал только на 10% своей мощности «на начало 2022 года».

С 15 июня поставки газа сократились до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, французская энергетическая группа Engie констатировала сокращение поставок российского газа, заверив при этом, что это не повлияло на поставки клиентам.